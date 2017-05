10 grandes jugadores fiesteros

Este sábado, el mítico ex volante inglés Paul Gascoigne cumple 50 años. Tras una carrera con varios altibajos, "Gazza" terminó tirando por la borda el fútbol por dedicarse a la fiesta y los enredos que este conlleva.

Pero Gascoigne no es el único jugador que tuvo problemas en su carrera gracias a las fiestas y los líos del trasnoche. El gran ex delantero norirlandés George Best es el mayor ejemplo de un jugador genial que decidió no tener una mejor carrera debido a su preferencia por la noche y sus placeres.

El fútbol sudamericano también tiene un par de grandes ejemplos, como el brasileño Garrincha o el colombiano Faustino Asprilla, que en su paso en Universidad de Chile demostró que su cabeza estaba más fuera que dentro de la cancha.

Es por eso que en Cooperativa.cl decidimos celebrar el cumpleaños de "Gazza" recordando a 10 jugadores fiesteros. ¿Cuál fue el mejor de todos? Revisa nuestra lista a continuación.

1. George Best

2. Paul Gascoigne

3. Garrincha

4. Adriano

5. Eric Cantona

6. Ronaldo

7. Ariel Ortega

8. Faustino Asprilla

9. Mario Balotelli

10. Romario

Bonus 1. Wayne Rooney

Bonus 2. Jorge Acuña