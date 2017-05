Alexis aseguró estar "decepcionado" por la poca competitividad que tiene Arsenal

Arsenal, elenco con recursos multimillonarios para apostar a los más alto de la competencias en la que se presenta, quedó fuera de la carrera por la Premier League, al igual que en la Liga de Campeones. Este panorama es totalmente distinto al que esperaba el chileno Alexis Sánchez cuando firmó por los "gunners", algo que lo mantiene "decepcionado".

"La temporada de Arsenal no fue buena para mí, porque vine para ganar trofeos, para estar disputando la semifinal de Champions, para ganar la Premier League. Me siento decepcionado por no estar en esas instancias", reveló en una entrevista con Sky Sports.

"Maravilla", punta de lanza de los del norte de londres, no esconde su molestia cada vez que no consigue ganar o incluso anotar, algo que ha generado críticas en su contra.

Ante ello, el seleccionado de la "Roja" explicó que "la vida es corta y la carrera del futbolista, también. Cada entrenamiento que hago lo quiero ganar, los partidos los quiero ganar y esa es la impotencia que me da, de irte a la casa triste y no poder llevarle un triunfo a la gente que te va a ver al estadio, a los 'fans' de Arsenal que están en los partidos, gritan. Lo hago por ellos y por el equipo y es la frustración de no poder ganar un partido que está para ganarlo".

Hasta el momento, Sánchez vive una de sus mejores temporadas frente al arco, pero él siempre se exije más, ya que "un jugador, para estar en el top de lo top, tiene que ganar Champions y ligas. Eso es lo que hace grandes a los jugadores".

El tocopillano mantiene en suspenso su firma de renovación con Arsenal y reveló que junto a su entrenador Arsene Wenger acordaron "conversar el tema, qué pasará, qué es lo mejor para el club, lo mejor para mi y para él. Hablaremos después que termine la temporada, porque si defino ahora, no me enfoco en lo que quiero".