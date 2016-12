Alexis: Estoy apuntando a ser uno de los mejores jugadores del mundo

El astro de Arsenal, el chileno Alexis Sánchez, que este viernes fue ubicado como noveno mejor jugador del mundo por The Guardian, dio una entrevista al sitio oficial del club londinense sobre la intensidad y energía que muestra en la cancha.

"Siempre he sido así", señaló el delantero. "Mi carrera no durará para siempre y estoy apuntando a ser uno de los mejores jugadores del mundo. Quiero hacer lo mejor y ser profesional hasta que termine mi carrera", agregó.

"Me gusta mucho el fútbol, ​​siempre he querido ser uno de los mejores jugadores del mundo y lo he estado diciendo desde niño. Voy a reducir la intensidad después de que me retire, pero por el momento voy a seguir así", enfatizó.

Sobre su fórmula, dijo que "sólo trato de entrenar bien, dormir bien y ser profesional en mi trabajo. No hay mucho secreto para ello".