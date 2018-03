Alexis Sánchez: Es un sueño de mi padre que termine mi carrera en la U y creo que lo cumpliré

El delantero nacional Alexis Sánchez habló de todo en una entrevista concedida a Chilevisión Noticias en la que reveló que su intención es terminar su carrera en Universidad de Chile para cumplir el sueño de su familia y de su padre.

"Creo que es un sueño de mi familia. Mi papá que hoy está en el cielo era de la U y creo que la verdad en muchas partes de mi familia les gustaría que yo terminara en la U. Supuestamente, mi padre que está en el cielo era el pilar de la familia y uno a veces hace muchas cosas por la familia también", apuntó el tocopillano.

Al hacer referencia a su padre, Alexis habla de José Delaigue, un tío político que asumió el rol de su ausente progenitor, quien falleción de cáncer a la próstata el 2011.

En esa misma línea, el jugador, agregó: "Jugué en Colo Colo y la verdad que fue un momento muy lindo, gané muchas cosas con ese club, pero creo que la gente lo va a entender porque es un sueño que tenía mi padre y se lo voy a cumplir si Dios quiere".

La selección chilena

El atacante nacional también se refirió al nuevo proceso de la selección chilena y al fracaso en Clasificatorias. "Hasta el día de hoy no lo supero, cuando se termine este Mundial yo creo que estaré más tranquilo. Después del partido (con Brasil) me fui a Londres, quería estar solo con mis dos perros, nadie más. Estuve tres días solo pensando", indicó.

"No fuimos (al Mundial) por culpa de nosotros. Creo que a veces nos confiamos. Pensamos en ganarle a Paraguay por ser los campeones y estábamos equivocados, yo sabía que no podíamos reaccionar así. Nos relajamos y creo que eso nos tiene que servir de experiencia", agregó.

Uno de los problemas que surgió tras aquel encuentro ante Brasil fue entre el capitán Claudio Bravo y el volante Arturo Vidal. Al respecto, opinó: "No creo que deban tener una conversación ellos dos, creo que el grupo se debe una conversación seria, no solamente ellos. Creo que la gente habla mucho de ellos dos y no son ellos dos, son el grupo, el equipo, que es lo más importante".

"Al final es el equipo el que va a dar la cara, la familia que tenemos nosotros, debemos tener una conversación interna, entre nosotros. Por eso lo más importante es que lleguemos todos allá y empecemos a hablar", añadió.

Consultado sobre la nueva nominación a la Roja para los amistosos ante Suecia y Dinamarca, indicó: "Yo jugando al fútbol siempre soy alegre, soy feliz. Y la verdad que usar la camiseta de la selección chilena me llena de orgullo. La verdad que muy contento, como el primer día que debuté por la selección".

Finalmente, habló de su cuestionado presente en Manchester United. "La presión no me juega en contra, me juega a favor. Entre más presión tengo, mejor me siento. Me siento un jugador importante a nivel mundial, ser el mejor pagado de la Premier League me llena de orgullo por ser chileno", sentenció.