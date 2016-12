Alexis Sánchez: Establecimos una mentalidad ganadora en la selección y la debemos perpetuar

El delantero nacional Alexis Sánchez afirmó que es necesario que la mentalidad ganadora que tiene la selección chilena se "perpetúe" y expresó sus preocupaciones por el recambio en el equipo que logró ganar dos veces la Copa América.

"Establecimos una mentalidad ganadora en la selección, la cual debemos perpetuar. No sé si la siguiente generación será tan buena como la nuestra, pero tengo miedo que pase mucho tiempo para que el fútbol chileno tenga de nuevo una camada como la actual", sostuvo en una entrevista a la edición de enero de la revista oficial de Arsenal.

"Chile ganó dos torneos consecutivos después de no tener trofeos durante cien años. Estamos orgullosos de derrotar dos veces seguidas a Argentina para ganar dos títulos de Copa América, porque es uno de los mejores equipos del mundo", agregó en declaraciones que reprodujo el CDF.

"La gente y la prensa chilena no están acostumbradas a ganar copas, porque nunca antes habíamos logrado obtener una. Antes de nuestro éxito, siempre perdíamos cuando jugábamos contra una selección top. Nuestros grandes rivales eran equipos como Perú y Bolivia", finalizó el atacante de los "gunners".

