Ya es costumbre en Alexis Sánchez compartir la Navidad junto a decenas de niños y en esta ocasión no fue la excepción, ya que el tocopillano deleitó a los pequeños fanáticos de Arsenal con sus gambetas.

La cuenta de Twitter Junior Gunners, que pertenece al club de Londres, subió imágenes y videos que muestran cómo el delantero nacional compartió y jugó con los menores.

Recordemos que Alexis, antes de fichar en el cuadro londinense, festejaba las fiestas junto a su familia en Tocopilla y, en esas oportunidades, cruzaba la ciudad arriba de un camión regalando diversos juguetes y pelotas a los niños.

Sobre su presente futbolístico, Arsenal visitará a Crystal Palace, por la jornada 20 de la Premier League, el próximo jueves 28 de diciembre a las 17:00 horas (GMT 20:00).

And here are a few more... #JGChristmas pic.twitter.com/zrdu0hegsI