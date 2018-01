Alexis Sánchez fue anunciado como nuevo jugador de Manchester United

El ariete chileno Alexis Sánchez fue anunciado este lunes como nuevo jugador de Manchester United, tras una larga negociación con Arsenal.

A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, el cuadro de los "diablos rojos" mostraron al tocopillano tocando el piano y entrando a la cancha de Old Trafford.

Tras ello, el nacional se viste con la histórica camiseta número 7 del club, que vistieron en el pasado jugadores como George Best, Eric Cantona, David Beckham y Cristiano Ronaldo.

Tras firmar su contrato, Alexis comentó al sitio web del club que está "emocionado de unirme al club más grande del mundo. Pasé tres años y medio maravilloso en Arsenal y traigo conmigo recuerdos positivos del club y sus hinchas".

"La oportunidad de jugar en este histórico estadio y trabajar con Jose Mourinho fue algo que no pude decir que no. Estoy orgulloso de ser el primer jugador chileno en jugar en el primer equipo del United y espero mostrar a los hinchas en todo el mundo por qué el club me trajo", complemento.

En tanto, Mourinho manifestó que "Alexis es uno de los mejores atacantes en el mundo y completará nuestro joven y muy talentoso grupo de ofensiva. Trae su ambición, empuje y personalidad, cualidades que debe tener un jugador de este equipo".

El negocio se cerró con la partida del armenio Henrihk Mkhitaryan rumbo al club londinense. El equipo "gunner" manifestó en su sitio web que agradecía a Alexis "por su contribución al club".

Su despedida de Arsenal

Luego, el chileno compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para sus ex compañeros y amigos de Arsenal, agradeciendo "al staff técnico, equipo médico, a todos los compañeros con los que compartí muchas cosas lindas para el club y en especial a todas esas personas que no se ven en las portadas".

"Hay personas (ex jugadores del club) que han hablado sin conocimiento de lo que ocurre en la interna y causan daño. Debo decir que siempre me entregué al 100 por ciento, hasta el último día, en el que pedí al entrenador estar con el equipo, porque quería ser un aporte", añadió.

El chileno recordó "una conversación que tuve con (Thierry) Henry, un histórico de Arsenal y que cambió el club, por la misma razón que hoy me toca partir a mi. ¡Gracias por todo, 'gunners'!".