Alexis Sánchez: "Me siento feliz y cómodo en Arsenal"

En medio de las especulaciones sobre la continuidad de Alexis Sánchez en el Arsenal, el seleccionado chileno habló con el canal oficial del club y despejó las dudas sobre su futuro en Londres.

"Me siento realmente feliz y cómodo en el club. Definitivamente me siento como un jugador importante y mis compañeros de equipo me lo hacen saber cada día. Intento probar que soy importante todos los días y también el día del partido. Yo creo que tenemos los jugadores y la calidad para ganar muchas cosas", señaló al canal del club.

Sumado a esto, se refirió a las opciones de conseguir algún título con los 'Gunners'. "Quiero darle a los hinchas un nuevo título, nosotros siempre tenemos a nuestros seguidores apoyándonos en las buenas y en las malas, eso es genial. Nosotros debemos ganar la Premier League o la Champions League por ellos", comentó.

Cabe mencionar que Arsenal recibirá en Emirates Stadium, este 1 de enero, a Crystal Palace, por la fecha 19 de la liga inglesa. Además, el 15 de febrero disputará el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el poderoso Bayern Múnich de Arturo Vidal.