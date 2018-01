Alexis Sánchez se instaló en Manchester para cerrar su traspaso al United

El puntero nacional Alexis Sánchez ya está instalado en el norte de Inglaterra para cerrar su traspaso a Manchester United, tras un viaje en avión para cumplir con los trámites de rigor.

Según informó Al Aire Libre en Cooperativa, después del viaje en un jet privado rumbo a Manchester, el tocopillano arribó a Carrington, la ciudad deportiva de los "diablos rojos", para cumplir con los exámenes médicos y físicos de rigor.

Tras completar las pruebas, Alexis, quien viajó junto a su representante Fernando Felicevich y su novia Mayte Rodríguez, emprenderá rumbo a su hotel, donde vivirá las primeras semanas hasta que encuentre un hogar en la ciudad.

Según el periodista de la BBC David Ornstein, la confirmación del fichaje del chileno llegará cuando Manchester United logre actualizar la visa de trabajo del nacional.

En tanto, Daily Mail apuntó que el arribo de Sánchez provocó cierta molestia en el francés Paul Pogba, una de las grandes figuras del club, quien quiere igualar su sueldo con el del chileno.

Según el periódico, Pogba desea igualar el salario que ganará de Alexis, que será cercanos a los 485 mil dólares semanales. El galo gana 277 mil de la moneda estadounidense por cada semana en el United.

El mismo Daily Mail también aseveró que el primer entrenamiento del ex FC Barcelona con sus nuevos compañeros recién se realizará el martes, debido a que Jose Mourinho extendió el descanso de sus jugadores tras el triunfo por 1-0 ante Burnley por la Premier League.

#MUFC #AFC confirmation of Sanchez/Mkhitaryan swap Mon/Tue as work permits need updating. Arsenal stepping up Aubameyang pursuit - confident but will drag as must agree fee & possibility of player going other way to #BVB If done no significant funds available for further signings