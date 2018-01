Alexis Sánchez: Siempre dije que mi sueño era jugar en Manchester United

En su primera entrevista como jugador de Manchester United, el delantero Alexis Sánchez aseguró que su llegada al cuadro rojo es un sueño cumplido y que arribó al equipo de Old Trafford luego de sentir que hubo un real interés en contar con él tanto de parte del club como de su técnico, Jose Mourinho.

"Él (Mourinho) dijo que es importante para el club que yo esté aquí. También creo que a la gente del club le importaba que me uniera al equipo, y tuve la impresión de que querían que viniera y vistiera la camiseta número 7. Creo que eso también le llega al jugador. Los jugadores a veces necesitan sentirse importantes y queridos por el club. Esa fue una de las cosas que me atrajeron para venir aquí", comentó Alexis en el sitio oficial del club rojo.

El chileno dijo que siempre tuvo el sueño de llegar al equipo más ganador de la Premier.

"Desde que era un muchacho, siempre dije que mi sueño era jugar para Manchester United, y no lo digo porque estoy aquí ahora. Siempre dije cuando era niño que me gustaría jugar para el United y una vez hablé con Sir Alex Ferguson al respecto. Charlamos por alrededor de 20 minutos, y le dije que mi sueño era venir aquí", comentó.

"Es un club enorme, muy poderoso, y ahora, cuando tuve la oportunidad de venir aquí, miré su escudo y se me pusieron los pelos de punta, porque es un club poderoso y el más grande en Inglaterra", añadió.

Alexis se mostró dispuesto a luchar por todos los títulos que tenga por delante: "Creo que en este club es posible lograr cualquier cosa. La insignia lo dice todo, es un gran club a escala mundial, y quiero venir y ganar todo: la Premier League, la Champions League y todo lo que venga en el camino del club en el futuro", comentó antes de referirse a su modo de jugar.

