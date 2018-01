Alexis Sánchez: Thierry Henry nunca me dijo que me fuera de Arsenal

Alexis Sánchez mediante su cuenta de Twitter aclaró este miércoles que el francés Thierry Henry nunca le recomendó dejar Arsenal, como se interpretó en Inglaterra tras las declraciones del chileno luego de fichar por Manchester United.

"Quiero clarificar que Henry nunca me dijo que me fuera del club (Arsenal), fue una decisión personal, él (Henry) ama al club y algún día será agradable verlo como entrenador de Arsenal, porque ama al club", escribió Sánchez.

La polémica se generó después que en la carta de agradecimiento que el seleccionado nacional dedicó en Instagram a los hinchas de Arsenal señaló que "tuve una conversación con (Therry) Henry, un histórico de Arsenal, que cambió de club por la misma razón que hoy me toca a mí".

Este hecho causó la molestia de los hinchas "gunners", quienes culparon al francés por el fichaje del tocopillano con Manchester United.

El martes fue el propio Therry Henry quien clarificó la situación, a través de su cuenta de Twitter. "No debo explicar esto para los mayoría de los hinchas de Arsenal, pero por contrario a lo especulado en ningún momento le dije a Alexis Sánchez que se fuera de Arsenal".

I know I don’t need to explain this to the majority of Arsenal fans but contrary to speculation at no time did I tell Alexis Sanchez to leave Arsenal. I had no idea he was going to sign for Man Utd until I saw it on the news like the rest of you.

— Thierry Henry (@ThierryHenry) 23 de enero de 2018