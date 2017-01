Alexis Sánchez y sus compañeros de Arsenal asistieron en Londres a duelo de la NBA

Este jueves en Londres Denver Nuggets venció por 140-112 a Indiana Pacers en un encuentro correspondiente a los Global Games de la NBA que contó con la presencia de buena parte del plantel de Arsenal FC, entre ellos el chileno Alexis Sánchez.

Por quinto año consecutivo, el O2 Arena recibió un partido de la liga de baloncesto más importante del mundo y los jugadores del equipo "gunners" acudieron al evento, además de ex jugadores como el francés Thierry Henry y futbolistas de Tottenham y otros elencos ingleses.

Alexis Sánchez no quiso ser menos y acudió al partido en el que los Nuggets contaron con la inspiración de Nikola Jokic que anotó 22 puntos, capturó 10 rebotes y brindó siete asistencias para alzarse como la figura del encuentro.

El elenco de Denver suma puntos importantes en su lucha por llegar a play-offs, mientras que Indiana Pacers mantiene su tercer puesto en la División Central.

Revisa aquí las imágenes de Alexis y sus compañeros: