Alexis visitó centro de entrenamiento de Manchester United para cerrar su incorporación

El prestigioso medio británico Telegraph publicó un artículo para dar cuenta de que el chileno Alexis Sánchez fue captado ingresando al centro de entrenamiento de Manchester United con el fin de cerrar su incorporación al club.

El delantero llegó a Carrington después del almuerzo de este domingo para someterse a exámenes médicos, luego de viajar hasta Manchester en un jet privado.

De acuerdo a la misma publicación, el salario que recibirá el chileno en el equipo que dirige José Mourinho puede generar complicaciones en el plantel.

Además, durante esta misma jornada se reveló una supuesta imagen de Alexis con la camiseta del United.

El jugador formado en Cobreloa se encuentra en el hotel en el cual pernoctará, a la espera de que el lunes se confirme la operación.

First glimpses of Alexis Sanchez in a Manchester United kit👀 #AS7 pic.twitter.com/z1qTAnUfPt