Arsene Wenger aseguró que Alexis Sánchez "está listo para jugar"

Arsene Wenger, entrenador de Arsenal, reveló este jueves que Alexis Sánchez "está listo para jugar" este domingo frente a Liverpool en Anfield y no descartó que el chileno, al que le quedan 12 meses de contrato, vaya a continuar en el conjunto londinense.

Alexis se perdió los tres primeros partidos oficiales de los 'Gunners' esta temporada -dos de Premier League y uno de Community Shield- por una distensión abdominal, pero el técnico francés dejó entrever que incluso podría ser titular el domingo ante los "Reds".

"Sánchez ha trabajado muy duro para recuperar la forma y estar disponible. Es un jugador muy centrado y que siempre lo da todo sobre el terreno de juego: le encanta lo que hace", dijo este jueves Wenger en la rueda de prensa previa al duelo, que tuvo lugar en la ciudad deportiva de Arsenal, en Colney, al norte de la capital británica.

"Parece que está listo (para ser titular) y tengo que pensar bien lo que voy a hacer. Hace mucho tiempo que no juega, pero está preparado", añadió el DT.

Al seleccionado chileno le quedan 12 meses de contrato en el Emirates Stadium y todavía no ha firmado una ampliación, por lo que podría dejar gratis el club el próximo verano (europeo).

Mientras tanto, en Inglaterra lo siguen vinculando con Manchester City de Josep Guardiola, equipo que estaría interesado en cerrar su fichaje antes del 31 de agosto, fecha del término del mercado.

Wenger, sin embargo, no cree que el "ruido" relacionado con su renovación le afecte sobre el terreno de juego, y ha asegurado "que el hecho de que le quede un año de contrato no significa que no vaya a renovar".

"Sánchez siempre ha estado muy centrado en su trabajo y no creo que le afecte mucho todo el ruido: los jugadores a este nivel están acostumbrados, aunque algunos lo llevan mejor que otros", señaló el estratega.

"Está contento aquí. El hecho de que le quede un año de contrato no significa que no podamos ampliarlo, aunque todavía no lo hayamos hecho. Ahora queremos centrarnos en el equipo y no pensar sólo en los contratos de cada uno de los futbolistas", prosiguió.

Fichaje de Lemar fue descartado

El veterano entrenador francés descartó el fichaje de su compatriota Thomas Lemar, uno de los nombres que más han sonado, ya que AS Mónaco "cerró la puerta".

"Está descartado (el fichaje) porque Mónaco cerró la puerta. Todavía están negociando con (Kylian) Mbappé y Fabinho, y ya han perdido a (Benjamin) Mendy, Bernardo Silva y (Timoué) Bakayoko. Así que el Mónaco ha decidido no vender más", explicó Wenger.

Arsenal, que ganó en su debut en la Premier a Leicester (4-3) y cayó el pasado fin de semana a manos de Stoke City (1-0), sólo ha realizado dos fichajes: el delantero francés Alexandre Lacazette, procedente de Olympique de Lyon, y el lateral bosnio Sead Kolasinac, de Schalke 04.