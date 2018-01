BBC Sports: Mkhitaryan aceptó pasar a Arsenal a cambio de Alexis Sánchez

El periodista de la BBC David Ornstein afirmó que el jugador armenio Henrikh Mkhitaryan aceptó pasar a Arsenal a cambio de Alexis Sánchez, quien irá a Manchester United, por lo cual el traspaso del chileno a los "diablos rojos" está listo.

"EXCLUSIVO", escribió el profesional en su cuenta de Twitter, donde se identifica como trabajador del medio británico y además aclara que su perfil "es oficial de la BBC Sports".

"El mediocampista de Manchester United Henrikh Mkhitaryan aceptó moverse a Arsenal en un trato que verá al delantero de los "gunners" Alexis Sánchez irse al lado opuesto", señaló.

"Es un movimiento directo, sin dinero involucrado. El trámite está completo, Mkhitaryan pasará por exámenes médicos en los próximos dos días", añadió.

La información también fue publicada en el sitio del medio inglés.

EXCLUSIVE: Manchester United midfielder Henrikh Mkhitaryan agrees move to Arsenal in a deal that will see Gunners forward Alexis Sanchez go opposite way. It’s a straight swap, no money involved. Paperwork complete, Mkhitaryan will undergo a medical over the next 2 days #MUFC #AFC