El City incluirá a zaguero belga en oferta por Alexis Sánchez

Manchester City insistirá en su afán por contar con el delantero chileno Alexis Sánchez y para ello prepara una oferta que no solo es monetaria dado que pretende incluir en la transacción al zaguero belga Jason Denayer, quien estaba préstamo en Sunderland.

De acuerdo a lo informado este miércoles por The Sun, el equipo de Claudio Bravo quiere poner sobre la mesa 50 millones de libras esterlinas, no obstante, desde Arsenal dejaron en claro que no venderán al chileno a un club inglés.

Ante esto, y buscando que Arsene Wenger cambie de opinión, el diario explica que Guardiola "sacrificaría" al zaguero belga, de 21 años, con tal de tener a Sánchez entre sus filas.

"El zaguero central tuvo una campaña mermada por lesiones en el préstamo en Sunderland, y sus representantes han sido advertidos por el City de que es poco probable que consiga minutos de juego la próxima temporada", comenta la publicación.

Se añade que si bien Guardiola prefiere prestar a Denayer de nuevo y no venderlo, "el español está dispuesto a sacrificar al jugador si ayuda a aterrizar a Sánchez, con quien trabajó en Barcelona".