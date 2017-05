El emocionante homenaje de Alexis Sánchez a su madre

En vísperas del "Día de la Madre", Alexis Sánchez aprovechó la oportunidad para rendir homenaje a su madre, Martina Sánchez, con un emocionante video en su cuenta de Instagram.

La estrella de Arsenal, figura este sábado al anotar un golazo a Stoke City a pesar de estar lesionado, acompañó la publicación con un cariñoso mensaje, señalando que "Gracias a mi madre soy quien soy hoy".

"Nunca me impediste jugar al fútbol ni tampoco me obligaste, me dejaste ser libre y ser feliz...eres mi motivación del porque decidí ser jugador de fútbol. Te Amo Mamá", escribió.

Al final del saludo también agregó "happy birthday mother", ya que este lunes 15, además, es la fecha del cumpleaños.

Revisa la publicación, acompañado con la canción de Isabel Pantoja "Es Mi Madre", que hizo Alexis desde Inglaterra: