Gary Neville: Alexis Sánchez está frustrado

El ex seleccionado inglés Gary Neville, quien ahora se desempeña como comentarista se refirió a los dichos de Alexis Sánchez, luego de que expresara su disconformidad con lo hecho por Arsenal en la presente campaña y aseguró que el seleccionado chileno está frustrado.

"Creo que Sánchez es un jugador fantástico, un jugador maravilloso, pero creo que está frustrado", comentó en Sky Sports quien fuera zaguero central de Manchester United.

El ex defensor explicó que "su lenguaje corporal en los últimos meses no es el mismo que he visto en los últimos dos años".

"Se le ha ido la inspiración y la conducción del equipo", añadió.

"Creo que su cabeza está en otro lado, de eso no hay duda. Los agentes están sobre él y ya tiene contactos desde otros equipos", completó.