Hinchas de Arsenal ovacionaron a Alexis Sánchez en Wembley

Arsenal conquistó su decimoquinto título de la FA Community Shield tras superar por penales a Chelsea (4-1). Sin embargo, Alexis Sánchez, quien no fue citado, bajó al césped a felicitar a sus compañeros, momento en donde el Estadio de Wembley se rindió a sus pies.

Los aficionados del elenco "gunners" ovacionaron al tocopillano, quien a pesar de no sumar minutos agradeció con un saludo y aplausos a la parcialidad.

Recordemos que el chileno se incorporó esta semana a las prácticas en Londres y que, por lo mismo, no tuvo acción durante esta jornada.

Esta semana se espera que se aclare el futuro del delantero nacional, quien sigue sonando en Manchester City, París Saint-Germain y AS Mónaco.

This guy certainly enjoyed that 😄#AFCvCFC pic.twitter.com/C3kx5wURsG