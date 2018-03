Medio inglés publicó hilarante diálogo entre Atom y Humber sobre la situación de Alexis

El medio inglés The Independent inventó un hilarante diálogo entre las mascotas del futbolista nacional Alexis Sánchez, Atom y Humber, comentando el irregular presente del delantero y de su club, Manchester United.

Según la publicación, la conversación se dio en medio de la derrota ante Sevilla el pasado martes, por la Liga de Campeones.

Así es el supuesto diálogo:

ATOM

Pogba viene por Fellaini.

HUMBER

Ya era hora, ¿por qué siquiera fue titular?

ATOM

Porque ha andado bien. Mezclado con la presencia de N'Zonzi en la mitad de la cancha. Ganó algunos cabezazos y cubrió la cancha.

HUMBER

Cabrón, hasta yo puedo cubrir la cancha. Pero son los octavos de la Champions League. Un partido que debemos ganar, ¿no puedes oir al público inquieto? Necesitas calidad de verdad en el mediocampo, no un tipo algo con un afro estúpido que cree que el fútbol es un juego que puedes jugar con tu trasero. Pasa los rollitos de pollos.

ATOM (empujando la bolsa hacia él)

¿Viste al amo Alexis hablando con José en la línea? Ahora se fue al flanco derecho y Rashford a la izquierda.

HUMBER

Es tener sillas de jardín en el Titanic -N. de la R. Quiere decir que es insignificante-.

ATOM

Al contrario, es una buena movida. Rashford claramente es mejor en la izquierda: más rápido, incisivo y con más dinámica. El amo Alexis -me duele decirlo- no tiene disparos y un miserable 61 porciento de pases completados en el primer tiempo. El ritmo de juego está mal. Algo debe cambiar.

HUMBER

Es suficiente de números sin sentido. La evidencia de los ojos, amigo, es todo lo que necesitas. Y mis ojos me muestran que un equipo despistado con un técnico despistado -pese a los esfuerzos de nuestro dueño- quien carece de unidad, ideas y dirección.

ATOM

Tú defiendes al amo Alexis, pero está claro para todos que él está luchando. Corre menos que Lingard, Rashford e incluso Young. Corre menos que Fellaini, quien estuvo en la cancha 10 minutos. Y no puedes decir que está guardando su energía para unos piques de alta intensidad. Ocho de sus compañeros tienen un tope de velocidad mayor. Incluso Mata es más veloz que él.

HUMBER

Ben Yedder anotó. Uno-cero, ¿ves lo que quiero decir, Atom? Es como un auto sin quinta marcha. Un hueso sin médula. Mourinho los convirtió en robots.

ATOM

No puedes medir el desempeño solo. Necesitas el juicio y la inteligencia, también. Mira al amo Alexis, corriendo hasta su mitad para buscar el balón cuando todos los jugadores de Sevilla están defendiendo. ¿Quién cree que es, Busquets? Es una corrida innecesaria. Ahora, ves, el balón es movido y no hay nadie que lo reciba.

HUMBER

Al menos muestra que puede trabajar, ¿o no? Si solo el resto lo hiciera...

ATOM

¿Recuerdas tu picnic de cumpleaños, el año antes pasado? Todos le pidieron que se concentrara en el fútbol y no en la organización. Pero, no. El amo Alexis ordenó el paste, horneó los tamales, hizo la yerba mate, contrató al fotógrafo, armó la lista de Spotify. Fue como que no confiaba en nadie para que lo ayudara. Como si necesitara hacerlo todo solo, casi por su propia sanidad, como si fuera la única forma de que fuera perfecto. Y claro, recuerdas lo que pasó.

HUMBER

Olvidó invitar gente.

ATOM

Se olvidó de invitar a la gente. Ahí estás, 2-0.

HUMBER

Ben Yedder otra vez.

ATOM

Esto será devastador para él. No hay Mundial, no hay Premier League. Esta era el único trofeo en que puso sus esperanzas.

HUMBER

Aún queda la Copa FA.

ATOM

A nadie le importa la Copa FA. Ya la ganó dos veces, y ni siquiera sé dónde guarda las medallas.

HUMBER

En el armario de la ventilación, cuarto cajón, al fondo a la izquierda.

ATOM

¿Pero cómo...?

HUMBER

Estaba buscando juguetes sonoros. Maldición, otro cabeceador libre, ¿cuál es el punto de tener a Pogba defendiendo los córners cuando no sabe marcar?

ATOM

Ya sabes qué humor tendrá el amo Alexis más tarde, obvio.

HUMBER

Siempre viene a vernos, gane o pierda.

ATOM

La mayoría de las veces, ¿pero te acuerdas del Clásico del 2012? La segunda parte contra Atlético, cuando se dio cuenta que nunca ganaría la Liga de Campeones con Barca?, ¿cuando Chile se perdió la Copa del Mundo? Algunas veces viene a casa, mira la puerta principal, y se va directo a la cama. Apenas nos mira. Como si fuera caminando medio dormido por un mal sueño y no pueda despertar. Ha pasado más y más usualmente el último tiempo.

HUMBER

2-1, Lukaku. Aún no termina, güero.

ATOM

Sí, terminó. Mira al amo Alexis. La depresión en sus hombros te dice todo lo que necesitas saber. Para él, no puede haber orgullo en la derrota. Eso es lo que Wenger nunca entendió sobre él. ¿Por qué gastar energía en un resultado que no puede ser modificado? ¿Por qué golpearte las bolas por un trofeo por el cual no hay posibilidad de ganar?

HUMBER

Si es el trofeo que quiere, debería haberse ido al City cuando tuvo la opción.

ATOM

Estoy de acuerdo, pero también sabes la otra cosa sobre el amo Alexis. Necesita la lucha. Todo lo que tiene en su vida fue a través de la lucha. Trabajó su camino para salir de la pequeña villa minera en Chile hasta el pináculo del fútbol: Eso es luchar. Llegar a Manchester United a la final de la Liga de Campeones, eso es lucha. Es por eso que dejó Arsenal. Ellos dejaron de pelear y no pudo soportarlo. Aún así, yéndose a un club que tiene 13 puntos de ventaja o alcanzar un trofeo que todos los demás en el equipo lo merecían, ¿dónde está la lucha en eso?

HUMBER

Terminó el partido.

ATOM

Apaga la televisión.

HUMBER

No, espera un minuto, ¿quién es este tipo Paul Scholes y qué diablos sabe de fútbol? Luce pálido, insalubre, sospechoso. Como un tipo que sacó sus ropas de un basurero y espera que nadie se dé cuenta.

ATOM

Humber, ¿te acuerdas cuando el amo Alexis nos llevó a Hampstead Heath en el día más caluroso del año?

HUMBER

Sí, lo recuerdo. Lo puso en Instagram. Mail Online escribió cinco historias distintas sobre eso.

ATOM

¿Recuerdas cómo nos llevó a lo más alto de Parliament Hill? Dos horas que debimos caminar, y sacó la pelota de tenis de su mochila y la lanzó cerro abajo para que la buscáramos. ¿Te acuerdas que siguió girando y girando, sin importar qué tan rápido fuéramos detrás de ella?

HUMBER

Creí que nunca la atraparíamos.

ATOM

Pero lo hicimos, Humber, lo hicimos. No sé cómo lo hicimos, pero terminamos cansados, con las lenguas afueras, el corazón latiendo, y finalmente atrapamos esa pelota de tenis. Devolvimos nuestros cuerpos al tope de la colina, ¿recuerdas cómo se veía su cara cuando volvimos? No creu que nunca lo había visto tan orgulloso. Eso fue su regalo para nosotros, Humber. La belleza está en la lucha.

HUMBER

¿Es la puerta?

ATOM

Debe estar de regreso

HUMBER (corriendo a la puerta)

Woof.

ATOM (corriendo a la puerta)

Woof woof.

HUMBER

woof woof woof woof.

ATOM

woof woof woof woof woof woof woof.

HUMBER

Woof woof woof woof woof woof woof woof!

ATOM

Woof woof woof woof!

HUMBER

Woof!

ATOM

Pasó directo a la cama.