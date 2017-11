Medio inglés señaló que el valor de Alexis Sánchez en el mercado es menor a lo ofertado por Manchester City

Alexis Sánchez sigue siendo el blanco de las críticas y cuestionamientos por parte de los medios de comunicación e hinchas en Inglaterra.

Este viernes el portal Bleached Report realizó una publicación en donde uno de sus periodistas, Alex Dunn, comentó que el valor del chileno en el mercado de pases cuesta menos de lo ofertado por Manchester City en el mes de agosto, cifra que alcanzó los 60 millones de libras esterlinas.

"Buena suerte tratando de obtener la mitad de esa cantidad en enero, Arsenal", le deseó el periodista al club de Londres de forma sarcástica.

Al mismo tiempo, Bleacher Report comparó al tocopillano con el volante inglés Alex Oxlade-Chamberlain, ex jugador de Arsenal que ahora milita en Liverpool y que ha sido cuestionado por su bajo nivel de juego.

A través de la cuenta de Twitter, BR publicó una gráfica en donde muestra que Alexis ha disputado 634 minutos en la presente temporada, mientras Ox-Chamberlain ha jugado 800 minutos, en donde ambos futbolistas han marcado en solo dos ocasiones.

Alex Oxlade-Chamberlain has scored the same number of goals as Alexis Sanchez so far this season 👀 pic.twitter.com/Y3AXfz0n4Q