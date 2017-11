Andrés Fazio: El torneo largo para 2018 es un tema definido, está en un acta de marzo

El vicepresidente de la ANFP Andrés Fazio aseguró este jueves, en Al Aire Libre en Cooperativa, que el acuerdo para disputar un torneo largo en 2018 es algo "definido" y "vigente".

"Creo que hay un concepto, reconocido por todos, que da cuenta como fue definido esto. Hoy estamos jugando un Torneo de Transición. Si este no fuera así, no tendría sentido que el próximo año no exista un cambio sustancial sobre un torneo largo", aseguró Fazio en Cooperativa.

Luego, aseguró que siempre se habló de un campeonato anual: "Se habló absolutamente de un torneo largo, está en un acta de marzo de este año, donde está reflejado el acuerdo sobre hacer un torneo de Transición en el segundo semestre de 2017 que nos llevara el 2018 a un torneo largo".

"Para nosotros es un tema definido, que está en un acta de marzo de 2017 y es un acuerdo que está plenamente vigente. Esperamos que el acuerdo refrendado sea sostenido por todos los clubes", sentenció.

La demanda de los clubes de Primera B al TAS

En cuanto a la demanda de Unión La Calera ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, en inglés) respecto al sistema de descenso aplicado en la Primera B, Fazio explicó que esperan un "pronto y buen arreglo".

"Este es un proceso que ha seguido los conductos regulares de los Tribunales Deportivos. En esa instancia es donde se harán las ponencias y de ahí saldrán las resoluciones. Pero creemos que eso llegará a un pronto y buen arreglo", cree el dirigente.

El cuadro calerano acudió al TAS acusando a la ANFP de que cambiaron el reglamento que establecía criterios de descenso cuando el torneo ya estaba en marcha, aplicando un coeficiente de rendimiento para definir al equipo que perderá la categoría.

Respecto a cómo enfrentan la demanda, comentó que lo hacen "con la cronología de hechos, que es conocida por todos los afiliados a esta Asociación. Por lo tanto, están los argumentos de la defensa contenidos en esa línea".

La cesión de derechos del CDF

También se refirió a la cesión de derechos del Canal del Fútbol (CDF), explicando paso a paso como ha sido el proceso y en qué está en la actualidad, ante los reclamos de algunos clubes por falta de información.

"Este proceso se inició con una invitación abierta a todos los interesados en participar en la cesión de los derechos del Canal del Fútbol por un espacio de tiempo. Una vez que llegaron esos interesados, se abrió un espacio para que requieran la información necesaria para la evaluación de sus propuestas", dijo Fazio.

"Luego vino un espacio de preguntas y respuestas que pueden hacer al CDF y al negocio en sí. Esto termina con las propuestas vinculantes, porque son ofertas serias y concretas sobre la mesa", añadió.

En cuanto al tema de la información para el Consejo de Presidentes sobre el tema, el vicepresidente de la Asociación detalló que "para estos efectos se nominó, al principio de esta etapa, a una comisión que estaba integrada, aparte de los miembros del directorio de la ANFP, por tres delegados que representaban a los 32 clubes que conforman la Primera División y la Primera B".

"Esos representantes han estado en todas las reuniones y han seguido toda la cronología de este proceso, que está llegando a su fase final. Ellos han transmitido a cada uno de los clubes el tránsito de este proceso", expresó.

"Si alguien ha sentido que conoce menos, siempre hemos ofrecido la disposición a informar, a través de un canal ordenado. La idea y el objetivo que tiene el directorio de la ANFP es que el proceso sea muy transparente, competitivo y profesional", cerró.