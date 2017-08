ANFP impidió el ingreso de Barnechea al Consejo de Presidentes

El timonel de Barnechea, Armando Cordero, llegó este martes acompañado por la notario pública Valeria Ronchera Flores hasta la sede de la ANFP, en Quilín, para certificar que el club no está invitado al Consejo de Presidentes de Clubes.

"Solo vinimos a certificar que no estamos invitados al Consejo", declaró de forma escueta el mandamás de la escuadra "huaicochera", que consiguió competir en el campeonato de Primera B luego de recurrir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

"No puedo hacer comentarios. No vine a pedir una respuesta, vine a establecer que efectivamente no estoy invitado al Consejo", agregó Cordero, quien de todas formas destacó que en el certamen por el ascenso "estamos participando, esperamos que no haya problemas".