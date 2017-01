ANFP suspendió por completo fecha de la Primera B y la Segunda División por incendios

El director de la ANFP Hugo Muñoz confirmó a Cooperativa la suspensión por completo de las fechas de la Primera B y Segunda División que se debían disputar este fin de semana. La medida se adoptó debido a los incendios forestales que afectan a la zona centro y sur del país.

"Hemos decidido hace minutos como directorio la suspensión de la fecha completa del fútbol profesional que abarca por ahora a la Primera B y la Segunda División", aseguró el dirente tras la decisión tomada por ente rector del fútbol chileno.

Sobre las razones de la determinación, contó que "estamos haciendo las coordinaciones para que los equipos no viajen porque nos parece de la mayor sensibilidad que el fútbol, que tanto ocupa la comunidad, también esté dedicado a colaborar con la recopilación de ayuda para los damnificados".

"No queremos distraer sobre todo contingente policial y desplazamiento de personas, porque además, por lo visto, las condiciones climáticas no tienden a mejorar para que la calamidad empiece a decrecer", añadió.

Anteriormente, la ANFP había informado la suspensión del duelo de Segunda División entre Santa Cruz y Colchagua, además del choque de Primera B entre Rangers y Curicó Unido.

Sobre esto, aseguró que "Esas dos decisiones habían sido de las autoridades administrativas y lo acotamos de inmediato pensando en que el fenómeno estaba focalizado. Estuvimos el martes en Curicó viendo el tema de la infraestructura para el sub 17 y vimos que las condiciones climáticas estaban muy delicadas".

Existe la posibilidad de aplazar inicio del Clausura

Hugo Muñoz, además, aseguró que en el caso del Torneo de Clausura de la Primera División ya están trabajando para ver la posibilidad de atrasar el comienzo fijado para el viernes 3 de febrero en caso que las condiciones no mejoren.

"Ya está trabajando la gerencia de competiciones en ver la factibilidad de diferir el comienzo del campeonato de Primera División porque es de toda lógica y sentido común, si las condiciones no mejoran, también tengamos que vernos en la necesidad de suspender o posponer el inicio del torneo".

"Eso va a ser comunicado oportunamente, pero ya estamos trabajando en un plan B", aseguró el dirigente dejando claramente abierta la posibilidad para correr la primera fecha.

¿Talca sede del Sub 17?

El director de la ANFP, además, aseguró que ya está en evaluación Talca como sede del Sudamericano sub 17 que se disputará entre 23 de febrero y el 19 de marzo y tiene a la capital del Maule y Rancagua como escenarios.

"Estamos trabajando con el COL (Comité Organizador Local) en buscar alguna salida alternativa porque este es un tema logístico de la mayor complejidad. Viajan nueve delegaciones de países y un contingente completo de Conmebol, además de los árbitros", indicó.

"Estamos haciendo las coordinaciones del caso para decidir en el momento oportuno si es necesario buscar alguna alternativa. Es muy prematura definir algún tipo de cambio de sede", aseguró el dirigente.

Finalmente, advirtió: "Afortunadamente parece ser que en Rancagua no está esa contingencia aún, pero la tragedia es tan dinámica y las condiciones meteorológicas y climáticas no están mejorando. Estamos viendo alternativas para estar preparados si el escenario no mejora".