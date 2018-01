Clubes adelantaron la programación de las primeras cuatro fechas del Campeonato Nacional

Algunos de los clubes locales adelantaron sus partidos de las primeras cuatro fechas del Campeonato Nacional 2018, que comienza el viernes 2 de febrero.

El primer duelo conocido será el que sostendrán Universidad Católica y Deportes Temuco dicho día a las 20:00 horas (23:00 GMT) en San Carlos de Apoquindo, mientras el más atractivo de la jornada inaugural lo animarán U. de Chile y U. Española el domingo 4 a las 18:00 horas (21:00 GMT).

De momento el único encuentro de Colo Colo conocido es ante Palestino por la tercera fecha, el sábado 17 en el Estadio Monumental.

Los horarios están sujetos a modificación.

Revisa los duelos conocidos:

Primera fecha

Viernes 2 de febrero

- Universidad Católica vs. Deportes Temuco, 20:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Sábado 3 de febrero

- Palestino vs. Unión La Calera, 17:30 horas. Estadio La Cisterna

Domingo 4 de febrero

- Everton vs. Deportes Iquique, 12:00 horas. Estadio Sausalito.

- Universidad de Chile vs. Unión Española, 18:00 horas. Estadio Nacional.

- Audax Italiano vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio La Florida.

Lunes 5 de febrero

- San Luis vs. Curicó, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Segunda fecha

Viernes 9 de febrero

- U. Española vs. Palestino, 21:30 horas. Estadio Santa Laura.

Sábado 10 de febrero

- Deportes Iquique vs. U. de Chile, 18:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

- Deportes Temuco - U. de Concepción, 20:30 horas. Estadio "Germán Becker"

Domingo 11 de febrero

- Huachipato vs. San Luis, 12:00 horas. Estadio Huachipato CAP Acero.

- Curicó vs. U. Católica, 18:00 horas, Estadio La Granja.

Tercera fecha

Viernes 16 de febrero

- U. de Chile vs. San Luis, 20:00 horas. Estadio Nacional.

Sábado 17 de febrero

- Everton vs. U. Católica, 12:00 horas. Estadio Sausalito.

- Colo Colo vs. Palestino, 18:00 horas. Estadio Monumental.

Domingo 18 de febrero

- Deportes Iquique vs. Unión La Calera, 12:00 horas. Estadio Cavancha.

- O'Higgins vs. Huachipato, 18:00 horas. Estadio El Teniente.

- Unión Española vs. Antofagasta, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Cuarta fecha

Sábado 24 de febrero

- Huachipato vs. U. de Concepción, 12:00 horas. Estadio Huachipato CAP Acero.

- San Luis vs. Palestino, 18:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

- U. Católica vs. U. La Calera, 20:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

Domingo 25 de febrero

- Deportes Antofagasta vs. Deportes Iquique, 12:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Lunes 26 de febrero

- Curicó vs. Unión Española, 20:00 horas. Estadio La Granja.

Contra Curicó en Quillota, Huachipato y Universidad de Chile de visita y Palestino en casa, esas son las primeras cuatro fechas del Torneo de Primera División 2018. #SomosCanarios pic.twitter.com/B0b0vVhBMs — San Luis de Quillota (@sanluis_qta) January 13, 2018