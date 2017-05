Director de la ANFP aclaró el "periodo de reflexión" de Arturo Salah

El director de la ANFP Juan Carlos Silva visitó al panel de Al Aire Libre en Cooperativa este martes, ocasión en la que aclaró el momento de reflexión que se tomó la mesa encabezada por Arturo Salah en marzo pasado tras las intensas negociaciones con el Sifup.

"El proceso de reflexión fue algo bien puntual, que se dio porque en un momento llegamos a un preacuerdo con el Sifup y se aprobó por el Consejo de Presidentes, con algunas abstenciones, pero posteriormente cuando nos dimos cuenta que algunos miembros del Consejo querían volver a evaluar eso, dijimos que nuestra credibilidad estaba por delante y adoptamos el momento de reflexión", indicó.

Pese a esta situación, Silva destacó que "más allá de eso, nosotros somos mandatados por los clubes. Hemos elaborado un plan establecido a 10 años con ellos, además del sistema de campeonato, el que han dispuesto los mismos clubes, el que ojalá no se modifique mínimo en cinco años".

"Algunas veces podemos tener puntos con diferencias, pero el proceso de transición que estamos llevando adelante y el cambio de sistema de torneo se ha llevado adelante en un trabajo largo con bastante concordancia de nuestros asociados", agregó.

La violencia en los estadios

Otro tema que trató el director de la ANFP fue la lucha contra la violencia en los estadios, asegurando que "recientemente hemos sacado un nuevo plan estratégico para un tema que es fundamental. Podemos tener cifras alentadoras con respecto a la no violencia en los estadios, pero necesitamos un trabajo sistemático".

"Queremos que la experiencia estadio, desde que la persona sale hasta que vuelta, la persona tenga una sensación de seguridad y no de vulnerabilidad como ahora... Hay que demostrar que los clásicos se pueden jugar en otros horarios", agregó.

Además, agregó que "tenemos la idea que se ha ido mejorando paulatinamente, al igual que la asistencia a los estadios. Nuestro trabajo no ha sido en vano. Creemos que los resultados de publico son un componente importante".

La selección y la Copa Confederaciones

En cuanto a la selección chilena de cara a la Copa Confederaciones, destacó sobre Juan Antonio Pizzi que no ve "ninguna diferencia desde que asumió, la actitud de ellos (el cuerpo técnico) no ha variado. Hizo una gira a Europa para mantener el contacto y no hubo ninguna situación anormal en ese viaje".

También fue consultado sobre la posibilidad de que Alexis Sánchez y Gary Medel se sumen después a los trabajos y aunque no quiso confirmarlo, aseguró que "el cuerpo técnico está evaluando a los jugadores que caen esa categoría y no se trata de más de dos, jugadores que lo pidieron por sus exigentes temporadas".

"Podría ser (que se trate de ellos), pero no me atrevo a decir algo que le corresponde al rol del cuerpo técnico", agregó al respecto.

Silva, además, se refirió a los recurrentes atentados que han sacudido a distintos lugares de Europa en el último tiempo y contó que "a diferencia de la Copa Centenario tenemos protocolos más estrictos y viajamos con nuestro gerente de seguridad. Existe una atención mayor, pero estamos tranquilos porque la FIFA tiene experiencia organizando eventos de esta envergadura".

Finalmente, aseguró sobre el tema Sergio Jadue que "nosotros hemos presentado cerca de cinco o seis acciones, tenemos decretada la extradición de Sergio Jadue. El Ministerio de Justicia cerró la fiscalización que tenía contra nosotros y ahora colaborará en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público".