Juzgado de Garantía accedió a solicitud de extradición y prisión preventiva para Sergio Jadue

En la Sala C101 del 13° Juzgado de Garantía de Santiago se realizó este miércoles la formalización del ex presidente de la ANFP Sergio Jadue, en una audiencia en la que el Ministerio Público, representado por el fiscal Carlos Gajardo, solicitó la extradición del ex dirigente desde Estados Unidos y prisión preventiva, algo que fue aceptado por el Juzgado de Garatía.

Aludiendo a delitos tributarios y apropiación indebida, Gajardo aseguró que se cumplen los requisitos para la prisión preventiva del calerano, asegurando que la normativa actual y un tratado que tiene Chile con Estados Unidos permite que el Tribunal pida la extradición de Jadue.

En cuando a los ilícitos, Gajardo nombró a la empresa Lisburn constituida en un paraíso fiscal para defraudar al fisco. Según el representante del Ministerio Público, los perjuicios ascienden a más de 520 millones de pesos que se distribuyen en 383 millones en 2015 y 139 millones el 2016.

El persecutor también puntualizó que el mismo mecanismo de evasión se usó para pagar al cuerpo técnico de la selección chilena que encabezaba Jorge Sampaoli. Considerando esto, afirmó que el delito tributario es reiterado.

Por su parte, también hizo énfasis a un total de 1.192 millones de pesos que se entregaron con cheques al portador, bajo la figura de préstamos para los clubes Unión La Calera, Deportes Concepción y Deportes La Serena, los que no están debidamente justificados.

La defensa, compuesta por los abogados José Pablo Forteza y Diego Balart Salvat, consideró que las medidas cautelares no son pertinentes debido a que los antecedentes carecen de contundencia, argumentando que "no hay antecedentes de que los dineros no se hayan gastado correctamente". Además de advertir que "los préstamos a los clubes son una práctica habitual y legítima".

Balart fue el más enfático en señalar respecto a los usos indebidos de los dineros de la ANFP que "no hay ningún antecedente concreto de algún trabajo en la casa particular de Sergio Jadue. Se intenta construir una figura que va más allá de los hechos... El perjuicio fiscal está irrisoriamente abultado".

Pese a esta alegación de "falta de antecedentes calificados" de parte de los defensores del imputado, el Juez de Garantia consideró válidos los argumentos de la Fiscalía y determinó que Sergio Jadue significa un "peligro para la sociedad" por cometer delitos de forma "organizada y reiterada". Con esto, se accedió a decretar prisión preventiva para el ex presidente de la ANFP.

El Tribunal además consideró que los delitos tributarios y de apropiación indebida que se le imputan a Sergido Jadue están debidamente acreditados de parte de los acusantes, razón por la que se aprobó la solicitud de extradición para el calerano desde Estados Unidos, donde reside desde noviembre de 2015.

En respuesta a esto, la defensa pidió un plazo de 60 días para investigar, pero el Juzgado de Garantía rechazó esta solicitud.