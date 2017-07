Salah por caso Barnechea: Preocupa que dirigentes irresponsables le causen daño a la selección

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, reconoció que los tomó por sorpresa la decisión de Barnechea de acudir al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) al verse imposibilitados de cancelar la cuota de incorporación a la Primera B, asegurando que le preocupa que estos actos "irresponsables" le causen daño a la selección chilena.

"Nos sorprendió, porque Barnechea sabía perfectamente cuáles eran las reglas del juego. Las bases estaban definidas desde el año pasado e incluso estaba comprometido con documentos de lo que tenía que cumplir para participar en la Primera B. Nos sorprende que haya buscado este camino para encontrar soluciones", comenzó apuntando el dirigente a Diario El Mercurio.

"No sabría decir cuáles son los fundamentos que tiene de fondo. Por lo mismo, como ANFP pondremos un recurso de reposición, encauzar esto y que se cumplan las normas", avisó Salah.

Ante la decisión del TDLC de dictaminar una medida cautalar que permite a Barnechea participar en el torneo, Salah apuntó: "Sabíamos que íbamos a tener ruido y algún tipo de demanda, pero, por la forma y lo sorpresivo, fue muy feo para nosotros y para todo el fútbol. Es un asunto muy, muy poco grato. A todo el fútbol chileno le dolió mucho".

Tras conocerse el fallo del Tribunal de la Libre Competencia fue tema el artículo 68 de los estatutos de la FIFA que apuntan al TAS como único agente externo con atribuciones para revertir las decisiones de una Federación, al respecto Salah admitió estar preocupado.

"Me preocupa que se sepa bien la verdad. Me preocupa encauzar esto y me preocupa que dirigentes irresponsables no le vayan a causar algún daño a nuestra selección. Gestionaremos todas las acciones para que no se afecte nuestra selección con una situación irresponsable", expuso.

Finalmente, Salah habló de los esfuerzos que se han hecho para rebajar la polémica cuota de incorporación. "Como directorio tuvimos una posición muy clara: siempre dijimos que nos parecía muy alta la cuota. Es una situación que heredamos. Y que teníamos que revisar. Hemos trabajado en eso: logramos que a Valdivia se le flexibilizara la forma de pago", indicó.

"En noviembre revisamos la cuota en el Consejo y logramos el poder para que una empresa externa nos dijera del valor de la famosa cuota. Y en abril la empresa Econsult presentó un estudio. El Consejo estimó que había que analizar el tema y en junio la cuota se bajó a 24 mil UF, y con una modalidad de pago menos dificultosa. Esto será efectivo a partir del año que viene", complementó.