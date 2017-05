Defensa de Antofagasta: "Vamos con la intención de ganarle a Colo Colo en su casa"

El defensor de Deportes Antofagasta Claudio Muñoz conversó este jueves con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el choque ante Colo Colo, por la penúltima fecha del Torneo de Clausura, y manifestó que vienen a Santiago con las ganas de arruinar la fiesta en el Estadio Monumental.

"Vamos con la intención de ganarle a Colo Colo en su casa. Fuimos irregulares en el campeonato, donde tuvimos muchas lesiones y la obligación de cambiar sistemas por eso. En el último tramo tuvimos una consistencia en nuestro juego, que es lo que quería el entrenador desde un comienzo. La idea es mantener lo que estamos haciendo y complicar a Colo Colo", manifestó Muñoz.

Respecto al choque de los albos, el jugador dijo que "será complejo para nosotros por el virtual interés de que mucha gente quiere que ellos salgan campeones este fin de semana, pero vamos con la esperanza de sumar tres puntos porque lo necesitamos, no queremos pasar muchas penas en este término de torneo y quedar en buen pie para el próximo".

Sobre los dichos de Hugo Droguett respecto a los incentivos, el zaguero reveló que hablaron el tema con él y que "el título está fuera de contexto respecto a lo que quiso expresar en la entrevista".

"Él tiene mucha trayectoria, con muchos años jugando en equipos grandes y no quiso decir eso. No lo siente el equipo y lo apoyamos en todo lo que pueda pasar. En verdad no tuvo la intención de hacer un comentario como el que se publicó", añadió.

En cuanto al fin del Clausura, el objetivo de los "pumas" según el jugador es "es sumar la mayor cantidad de puntos. Queremos ganar, salir a buscar los partidos, presionar y llegar con mucha gente a ofensiva. Eso nos dio resultado ante Iquique y Audax. Esa es la idea ante Colo Colo. Más que ser el invitado de piedra, velaremos por nuestros intereses".

Finalmente aclaró que "la motivación es para ambos. Nosotros lo estamos por el ambiente que se vive. El estadio estará repleto, con gente apoyando a Colo Colo, pero será una fiesta. Eso es motivante para uno estando en la cancha. Uno quiere hacer lo mejor posible ante ese marco de gente".

El choque entre Colo Colo y Deportes Antofagasta se jugará el domingo, a partir de las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Monumental, en paralelo con el duelo entre O'Higgins y Universidad de Chile en Rancagua.