Fernando Vergara dejó de ser el director técnico de Deportes Antofagasta

Por medio de un comunicado, Deportes Antofagasta anunció que no renovará el vínculo de Fernando Vergara y su cuerpo técnico, por lo que el ex delantero no seguirá a cargo del primer equipo del cuadro "puma".

"Club Deportes Antofagasta SADP informa que finalizó el contrato de Fernando Vergara y su cuerpo técnico el cual no se renovará", apuntó la nota emitida por el club.

"Agradecemos a Fernando Vergara y su cuerpo técnico por su gran compromiso con el club... A partir de este momento nos abocaremos a la búsqueda del nuevo cuerpo técnico que asumirá la conducción deportiva de nuestra institución", agregó el comunicado.

El ex atacante llegó en 2016 al club en reemplazo del español Beñat San José. En el último Torneo de Clausura Antofagasta quedó undécimo con 18 puntos, mientras que en la acumulada acabó décimo con 37 unidades.