Fernando Vergara: Nuestro objetivo es lograr los tres puntos porque los necesitamos

El técnico de Deportes Antofagasta, Fernando Vergara, afirmó que su equipo es "merecedor" de los tres puntos en juego en el partido del domingo ante Colo Colo y, además, criticó la designación del juez Patricio Polic para dirigir ese encuentro.

"Nuestro objetivo es tratar de conseguir los tres puntos porque los necesitamos y merecemos. Hemos tenido problemas que nos han impedido escalar en la tabla de posiciones. Es un partido difícil, tenemos nuestro juego, confiamos en nuestros recursos futbolísticos y vamos a ir a tratar de conseguir los tres puntos", dijo el DT.

"Lo único que me preocupa es que en el año tuvimos un problema con un árbitro, y sin embargo lo designan, no entiendo por qué se designa el mismo árbitro con el que tuvimos problemas, con Polic, es lo único que me preocupa y a lo mejor por ahí, necesitamos una explicación", agregó.

Vergara tuvo un problema con Patricio Polic en el partido ante Santiago Wanderers, debido a que el juez anuló un gol que significaba el triunfo para el equipo nortino.

Antofagasta visitará a Colo Colo este domingo desde las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Monumental.