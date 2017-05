Gonzalo Villagra y choque ante Colo Colo: La única motivación que necesitamos es defender la camiseta

El volante de Deportes Antofagasta Gonzalo Villagra se refirió al choque que protagonizarán este domingo ante Colo Colo, asegurando que saldrán a buscar un buen resultado en un encuentro en el que la máxima motivación que tiene es defender la camiseta "puma".

"Sabemos lo que pasó y nosotros como jugadores la única motivación que necesitamos es defender la camiseta y ganar los tres puntos", aseguró recordando la entrevista de su compañero Hugo Droguett a El Mercurio, algo que el propio ex seleccionado nacional desmintió después.

"En general creo poco lo que leo en los diarios porque me ha pasado que me han entrevistado y luego sale algo distinto. Tergiversan las palabras, se toma algo que se dijo y lo cortan. La verdad no me consta que sea tan así lo que dijo, por algo salió a desmentirlo", agregó.

En tanto, advirtió que Colo Colo "se van a jugar todo y nosotros no queremos ser menos. Queremos cerrar bien el año y sobre todo sumar la mayor cantidad de puntos para dejar al club bien posicionado para la próxima temporada".

Además, aseguró que intentarán repetir los motrado el fin de semana ante Deportes Iquique en Cavancha donde se impusieron por 4-2.

"Vamos a intentar hacer lo que hicimos en Iquique y en muchos otros partidos en los que jugamos muy bien y complicamos a los rivales. Confiamos mucho en lo que hemos venido haciendo, vamos a ir con esa confianza, respetando al rival, pero sabiendo que les podemos hacer daño", sentenció.