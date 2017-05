Hugo Droguett: Se sacó de contexto toda la declaración, no necesito incentivo para jugar al fútbol

El volante de Antofagasta Hugo Droguett debió salir al paso de la entrevista que este martes publicó El Mercurio y donde él aparece diciendo que al plantel "puma" no le vendría mal un incentivo económico de parte de la U de cara al duelo ante Colo Colo.

Ya por la tarde, el jugador conversó con Al Aire Libre en Cooperativa e indicó que fue sacado de contexto en la nota del matutino y explicó que ahora lo "están liquidando" por algo que no dijo.

"Probablemente se me pasaría por la cabeza si estuviese en el lado de la U o en Colo Colo, porque está en juego un título, pero yo no soy nadie para pedir incentivos, y qué más incentivo que poder jugar ese partido y poderle ganar a Colo Colo en el Monumental", comentó.

"El entorno ya de por sí te motiva, y la U no está pensando en eso. Se salió de contexto toda la declaración, que no iba para ese lado", añadió.

Y fue más allá: "Mi declaración no coincide con el titular que pone el periodista. Es lamentable porque te deja mal, porque (el incentivo) no está permitido, y ahora tendré que aclarar algo que en la entrevista está súper claro", dijo.

"Es lamentable que el periodista haya puesto eso, porque me están liquidando por algo que no es así. Yo no necesito incentivo para jugar al fútbol. Si no lo tuviera, me quedó en casa", añadió.