Carlos Chandía: Patricio Polic no evoluciona con el tiempo, al contrario

El ex juez nacional Carlos Chandía, quien actualmente se desempeña como alcalde de su natal Coihueco, criticó al árbitro Patricio Polic, quien protagonizó un polémico desempeño en el triunfo 4-0 de Colo Colo sobre Deportes La Serena, anulando dos conquistas de los "granates".

"Tenemos buenos y grandes árbitros como Roberto Tobar, el mejor para mí actualmente, Julio Bascuñán, Eduardo Gamboa o Jorge Osorio. -Pero- hay otros que no han mejorado ni corregido nada, incluso con categoría FIFA, como Patricio Polic, quien no evoluciona con el tiempo, al contrario", señaló a El Gráfico.

El edil luego manifestó que "hay un exceso de confianza de algunos -jueces- y una falta de preocupación de otros", pese a que destacó la labor de Enrique Osses como presidente de la Comisión de Arbitros.

"Sin duda que el trabajo que está realizando Enrique va a dar sus frutos, a pesar de los errores que existieron, principalmente de los árbitros asistentes, quienes mostraron una notable desconcentración", indicó.

"Tenemos de todo acá, pero en el concierto sudamericano, si te pones a buscar, no hay buenos árbitros. Nosotros tenemos varios dispuestos y capacitados para dirigir en cualquier nivel", apuntó Chandía.

Para finalizar, el jefe comunal de Coihueco repasó que durante los últimos partidos del fútbol nacional "los errores han sido demasiado evidentes y groseros, influyendo directamente en los resultados. Hay responsabilidades individuales y la comisión arbitral verá las sanciones".