Enrique Osses y la jugada de la UC-U de Conce: El asistente perdió la concentración

Luego del complejo fin de semana que vivió el arbitraje chileno en la primera fecha del Torneo de Transición, el jefe de la comisión de arbitraje, Enrique Osses, se refirió a las distintas jugadas ocurridas y tuvo palabras para la más polémica de todas, la ocurrida en el duelo ente Universidad Católica y Universidad de Concepción.

En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, respecto a ese partido, el ex juez FIFA explicó que hubo una desconcentración del juez asistente Rodolfo Vera, lo que generó el penal sancionado por Felipe González y la posterior retractación del cobro.

"No recibieron comunicación de nadie… Si bien es cierto puede no resultar convincente, lo que pasó es que el asistente perdió la concentración y no supo si el pase venía de un pase o de un lateral. Vio al jugador en posición de adelanto, luego habló con el árbitro. Ellos están claros que era penal, pero antes de reanudar, el asistente le consulta si venía de jugada o de lateral y el árbitro le aclara que era un pase de Droguett, pero no hubo algún agente externo", comentó.

"El asistente perdió la concentración, no sabía de quién venía el pase…. El árbitro no supo responder, porque lo vio evidente. Se cobra el penal, y ahí el asistente le pregunta de dónde venía la pelota y ahí se aclara todo", añadió.

Osses también se refirió al yerro que terminó perjudicando a Palestino en el duelo ante Audax Italiano y donde se le anula un gol a Roberto Gutiérrez por una inexistente posición de adelanto.

"No tiene explicación lo del gol de Palestino anulado, fue un error grosero, grande. Cuesta decirlo algo a los clubes en esta situación", dijo.

El profesor de los árbitros comentó la patada que Jaime Valdés le dio a un jugador de Antofagasta y que para muchos era expulsión, sin embargo, dice que es una jugada interpretativa.

"A mi modo de ver, es roja, pero hay miembros de la comisión que explican que puede ser amarilla porque toca el balón, aunque va con fuerza excesiva", comentó.

Por último, se refirió a la carrera que toma David Pizarro en el penal que le permitió ganar por 1-0 a la U.

"La FIFA aclara que la finta es cuando el jugador pone su pie apoyo y se demora, eso es una finta y eso está sancionado. Acá hay un freno, pero en el desplazamiento por lo que el lanzamiento de Pizarro es correcto", aseguró.