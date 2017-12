Mejor árbitra del 2017: Entré a un mundo donde había poca conciencia de los derechos femeninos

María Belén Carvajal, reconocida como la mejor árbitra FIFA del 2017 por la ANFP, conversó con el diario El Mercurio sobre lo difícil que es "entrar a un mundo de hombres" y la preparación que está realizando para superar las etapas e impartir justicia en el Mundial femenino de Francia 2019.

"Entré a un mundo de hombres en un tiempo en el que había menos conciencia de los derechos de la mujer. Se preguntaban qué hacía una 'mina' arbitrando", partió señalando sobre sus inicios como réferi en la población Santa Inés de Viña del Mar.

Sobre su evolución en el arbitraje que le permitió estar preseleccionada para dirigir en el Mundial femenino del próximo año señaló que "antes me reclamaban o me decían algo y a la primera mostraba tarjeta. Explicaba todos los cobros y me metía en diálogos que no sirven de nada. Ahora converso menos y soy más reflexiva".

Además, contó que es más complicado dirigir un partido femenino que masculino, pues las mujeres no tienen "cerebro de camarín".

"Es tu mismo género (femenino) y a veces pierden el respeto. El hombre conserva más la distancia. Además, las mujeres no tienen 'cerebro de camarín', no saben separar las cosas. Me tocó ser compañera de muchas seleccionadas a las que después tuve que arbitrar. Y no entendían que yo hacía mi pega. Me retaban por algunos cobros y después me quitaban el saludo", relató la profesora de educación física y kinesióloga.

Finalmente, dio su punto de vista sobre la situación que está viviendo Eduardo Gamboa por el penal que hizo repetir en el partido entre Deportes Vallenar y Melipilla.

"Es una lástima, nosotros somos los primeros en no querer equivocarnos, pero estas cosas pasan y es una pena, ya que pese a toda la carrera de sacrificio de Eduardo, quedará marcado por este último evento", sentenció.