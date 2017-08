Pablo Pozo: El VAR es un buen método para arreglar los problemas arbitrales, pero es costoso

Pablo Pozo, ex coordinador de la comisión de arbitraje, dialogó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre las polémicas arbitrales del fútbol nacional y apuntó al Video de Asistencia para Arbitros, el famoso VAR, como una posible solución para los problemas.

"El VAR es un buen método para arreglar esto, pero ponerlo en marcha es costoso. A mi no me cabe duda que los árbitros lo esperan con los brazos abiertos y la gente lo está pidiendo, cuando hace un mes lo estaban matando", recordó el ex colegiado internacional, en referencia a las críticas que sufrió el VAR en la Copa Confederaciones.

Debido a la complejidad de implementar el VAR con los estándares de la FIFA en el torneo, Pozo señaló que el esfuerzo recae en los árbitros y sus asistentes para que eviten más equivocaciones.

"Los asistentes tienen que entender que son parte de un equipo y son responsables de unos errores y tienen que trabajar para minimizarlos. Han sido más los errores de ellos que de los árbitros y eso trae un perjuicio para todos", explicó.

"El tema del arbitraje es muy sensible. Lo importante es que los árbitros tienen que trabajar, equivocarse lo menos posible, ser autocríticos y ver cómo pueden mejorar", cerró.