Adrián "Carucha" Fernández recordó una linda anécdota con Arturo Vidal en Colo Colo

El ex volante de Colo Colo Adrián "Carucha" Fernández recordó este viernes una linda anécdota con el seleccionado nacional Arturo Vidal, con quien compartió en su paso por el cuadro albo en 2004.

En diálogo con el sitio Dale Albo, el ex jugador argentino manifestó que "con Arturo tengo una anécdota hermosa. Arturo era muy amigo de Matías (Fernández) y en ese momento no tenía botines, y yo justo había llegado y una marca deportiva me había dado botines, y a Arturo le gustaron mucho".

"Como yo siempre tuve pata chiquita, Arturo me preguntó si se los podía regalar, y yo se los regalé. Tiempo después me lo crucé a Arturo, ya en formato estrella, y él recordó ese momento cuando yo le di mis botines y fue muy lindo. La verdad me pone muy muy contento las carreras que hicieron los chicos", agregó

Luego comentó que está feliz de que esa camada, donde también estaba Matías Fernández y Claudio Bravo, fuera "tan importante en una generación en Chile que no conseguía títulos. Es decir, yo viví en esa época de Chile en que tenían frustración porque no llegaban a clasificar a los Mundiales, y ahora en la actualidad hay que verlos. Tú sabes que Chile está luchando en lo más alto. Y eso me pone muy orgulloso por ellos, porque son buena gente".

Además, el acutal ayudante técnico de Nueva Chicago rememoró a sus compañeros de aquella época: "Tengo muchos recuerdos de ese camarín y de Rodolfo Madrid, (Arturo) Mena, (Miguel) Riffo, 'Cheíto' (Miguel Ramírez), (Miguel) Aceval, (Gonzalo) Fierro... Grandes jugadores y Fierro es un crack".

"Tuve la suerte de compartir vestuario con tipos muy grandes del fútbol chileno y para mí es un orgullo. Me pone muy contento por ellos que hayan hecho tan linda carrera", sentenció.