Arturo Vidal deslumbró con genialidad en práctica de Bayern Munich

El volante nacional Arturo Vidal deslumbró en la práctica de esta mañana en FC Bayern Munich al eludir a dos compañeros mostrando su gran calidad en una sola jugada.

La víctima principal fue Sebastian Rudy al que superó pasando el balón por entre sus piernas, demostrando que además de su gran capacidad física, el formado en Colo Colo también posee una gran habilidad con el balón en las pies.

Bayern Munich se prepara para enfrentar como visita a Weder Bremen este sábado a las 10:30 horas (13:30 GMT) en calidad de visitante por la segunda fecha de la Bundesliga.

Revisa la jugada y la venganza posterior del alemán:

One for you, one for me 😅



Sebastian #Rudy and @kingarturo23 appear to be developing quite the training ground rivalry 😉 #MiaSanMia pic.twitter.com/OOqkNSJerU