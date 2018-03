Arturo Vidal en prestigiosa revista alemana: Espero jugar hasta los 36 ó 37 años en Europa

El volante chileno de Bayern Munich, Arturo Vidal, fue destacado en la portada de la prestigiosa revista deportiva alemana Kicker Sportmagazine, en su edición de esta semana.

El mediocampista nacional conversó con el mencionado medio de diversos temas, incluyendo sobre su posible retorno a Colo Colo antes de su retiro. "Espero jugar hasta los 36 o 37 años en Europa y luego tal vez un año en Chile con mi equipo, Colo Colo", aseguró el "Rey Arturo".

El seleccionado a su vez se refirió a sus objetivos con el cuadro bávaro, afirmando que "ganar la Champions sería un gran éxito. Jugamos juntos hace algún tiempo y la dirigencia no necesita mucho dinero, porque confía en que estos jugadores pueden pararse en cualquier cancha del mundo. Es la clase mundial del Bayern".

Al ser consultado por el trabajo del DT Jupp Heynckes, Vidal dijo que "es un grande y sabe lo que está haciendo. Definitivamente tiene todo lo necesario para ser nuestro entrenador por muchos años. Ganó todo, en Alemania, en España... ¡Qué carrera tan espectacular!".

A su vez habló de su continuidad en Bayern Munich y de su competencia con el joven Leon Goretzka, asegurando que "hoy solo puedes decir que viene, pero no sabes cómo ni dónde jugará. Hay que esperar y ver. He demostrado quién soy en los últimos tres años. Que me quede o me vaya depende de la gente del club. Estamos en el camino correcto".