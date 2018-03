Arturo Vidal también se despidió de Davide Astori

El chileno Arturo Vidal se sumó a los mensajes de despedida al fallecido capitán de Fiorentina Davide Astori, quien fue encontrado muerto este domingo en su habitación de hotel en Udine.

"Descansa en paz Davide Astori", escribió el futbolista de Bayern Munich tras la victoria de su equipo por 4-0 sobre Friburgo por la liga alemana.

Vidal compitió contra Astori durante su paso por Juventus e incluso publicó una imagen de ambos disputando un partido, cuando el europeo militaba en Cagliari, equipo en el que fue compañero de Mauricio Pinilla.

Revisa la publicacón del ex volante de la "Vecchia Signora":

Todo mi apoyo y cariño para la familia y amigos de Davide Astori, así como para la @acffiorentina y a sus aficionados. DEP 🙏🏻 All my support and condolences to the family and friends of Davide Astori, also to @acffiorentina and fans. RIP 🙏🏻 pic.twitter.com/ukoyPg1Owt

Golpeado por la noticia de la muerte de Davide Astori. Todo mi cariño para la familia, amigos y a todo el fútbol Italiano. DEP 🙏🏻



Very surprised and hurt because of the passing away of Davide Astori. All my support to family, friends and italian football. RIP 🙏🏻 pic.twitter.com/2MmsAnhcEy