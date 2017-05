Arturo Vidal y el perdonazo a Messi: Ojalá las reglas fueran iguales para todos

Arturo Vidal, volante de Bayern Munich y la selección chilena, dialogó con el corresponsal de Al Aire Libre en Cooperativa y se refirió sobre la polémica decisión de la FIFA al levantar el castigo a Lionel Messi.

"Ese tema es complicado. Ojalá fueran todas las reglas iguales para todos. Bien para Argentina, para Messi y para el futbol, porque siempre es lindo ver jugar a Messi por su selección, porque siempre lo da todo", comentó desde Alemania.

Cabe señalar que varios seleccionados nacionales, como Gary Medel, Jorge Valdivia y Eduardo Vargas, han sido castigados por acciones (e incluso gestos) similares a los que realizó el trasandino ante el colegiado en el duelo contra Chile por Clasificatorias.

Vidal, quien no jugó este sábado ante Darmstadt por decisión técnica, también explicó porqué observó el duelo desde el banquillo: "La dosificación es importante. Necesito igual recuperarme, porque he tenido complicaciones, pero ahora me siento bien, con muchas ganas".

"Me estoy preparando de la mejor forma para ganar la Copa Confederaciones", remarcó.

Al ser consultado sobre si ha conversado sobre el torneo junto al seleccionador Juan Antonio Pizzi, el "Rey" indicó que "no hemos tenido mucha comunicación".

"En estos días viene el 'míster' y ahí vamos a hablar sobre cómo se viene la Copa. Tengo que esperar a estar bien, llegar de la mejor forma y ganar esa Copa", cerró.