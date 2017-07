Karl-Heinz Rummenigge advirtió que Arturo Vidal no se vende a ningún precio

El director general de Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, advirtió que el chileno Arturo Vidal no se encuentra a la venta y afirmó que se mantendrá en el club bávaro, en medio del interés de clubes como Inter de Milán y Manchester United.

"No he escuchado nada desde Inter, solamente he visto lo que sale en la prensa escrita. Cuando Bayern decide no vender a alguien, no hay dinero que importe", declaró el ex jugador alemán.

"Puedo asegurar al cien por ciento que Arturo no se va a ir, es para nosotros un jugador fundamental", insistió.