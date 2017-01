Diego Vallejos: Quiero destacarme para emigrar de Audax Italiano

El jugador Diego Vallejos habló con el sitio oficial de Audax Italiano sobre sus objetivos para este 2017 y señaló que espera destacarse en el conjunto floridano para emigrar, además de lograr un título.

"Llevo bastante tiempo en el club y sería lindo para mí y la institución conseguir una copa. Además quiero destacarme para emigrar, pero eso va de la mano del grupo, porque si nos va bien a todos, a mí igual me irá bien", señaló el atacante.

"En los partidos amistosos he estado jugando de delantero, en una posición que me acomoda bastante, pero siempre hay que estar a disposición donde el técnico me quiera ocupar, porque uno está para aportar al equipo", agregó.

Audax Italiano, que se reforzó con Joe Abrigo y Ariel Martínez, debutará en el Torneo de Clausura frente a Cobresal en un duelo programado para el 4 de febrero a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Bicentenario de La Florida.