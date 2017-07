Abogado de Barnechea: No hay un conflicto deportivo, sino económico entre las S.A.

El abogado de Barnechea Ciro Colombara conversó este viernes con Los Sospechosos de Siempre de Radio Cooperativa para explicar la decisión del club de ir al Tribunal de la Libre Competencia para disputar el torneo de Primera B, asegurando que no existe un problema en cancha, sino entre las sociedades anónimas deportivas.

"Acá no hay un conflicto deportivo, sino económico entre sociedades anónimas deportivas en relación a un negocio extremadamente lucrativo como es el Canal del Fútbol (CDF)", explicó el abogado.

Luego explicó que pidieron "una medida prejudicial que le permita al club Barnechea, que ganó el campeonato de Segunda División, competir en el torneo de la Primera B, suspendiendo el pago de dos millones de dólares, que era lo que exigía la ANFP y el Consejo de Presidentes, en un acuerdo tomado el jueves 20 de julio pasado".

"Esto significa que se inicia un juicio, y en no más de 20 días presentaremos una demanda donde se discutirá si la exigencia del pago de dos millones de dólares para competir en el campeonato de Primera B es un acto contrario o no a la libre competencia. Nosotros sostenemos que sí y no tenemos dudas".

Respecto a la indagatoria de que en el fútbol chileno hay un cartele, Colombara expresó que "lo que hay es una investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), de la unidad anti-carteles, de la cual no me referiré porque es reservada. Es paralela o distinta al caso que iniciamos nosotros en el Tribunal de Libre Competencia".

El tema del CDF

Respecto a la situación por el CDF, comentó que "está el mercado del fútbol, donde compiten clubes de Primera y Primera B. Cada uno trata de ganar el campeonato respectivo. Existe otro campeonato, el de Segunda División, que es semi-amateur. Ahí jugaba Barnechea y ganó ese torneo. Existe un mercado conexo, que es el de los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol por parte del CDF. A ese mercado solo tienen accesos los clubes de Primera y Primera B, no los clubes de Segunda División".

"En la medida en que un club gana la Segunda División en cancha, deportivamente, los clubes de Primera y Primera B le exigen el pago de una suma de dinero que es una barrera prácticamente imposible de cumplir, dos millones de dólares", agregó.

"Por lo tanto, en la medida en que sea imposible el pago o sea posible solo mediante el compromiso de los futuros ingresos con cargo a los excedentes del CDF, dejando a un club al borde de la quiebra, nos encontramos con un acto contrario a la libre competencia, porque los clubes de Primera y Primera B impiden que entre otro club y, consecuencialmente, puedan acceder al mercado conexo de los derechos de transmisión de los partidos de fútbol", complementó.

Cuestionado por la actitud de Barnechea el semestre pasado, donde exigió que Deportes Valdivia pagara la cuota completa para ingresar a Primera B, Colombara no desconoció el tema, pero apuntó que eso no es un hecho público, sino una filtración desde la ANFP para poner en jaque la postura del club.

Ejemplificó revelando que "Barnechea aún no tiene acceso al acta del Consejo de Presidentes del 20 de julio pasado donde se tomaron dos acuerdos relevantes, como el cobrar 24 mil UF, no 50 mil, para los clubes que ganaron la Segunda División para la Primera B. Y el segundo acuerdo fue excluir a Barnechea de este acuerdo y cobrarle los 50 mil UF para este año. Esa acta no ha sido entregada por la Asociación de Fútbol hasta ahora y pasa que se filtran documentos por parte, obviamente, de la ANFP para desacreditar a Barnechea", dijo.

"De la misma manera se señaló que la FIFA puede sancionar a Chile en relación a las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018 por la acción de Barnechea presentada al Tribunal de Libre Competencia. Eso también es falso y es un rumor intencionado", sentenció.