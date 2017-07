Capitán de Barnechea: Siempre el futbolista es el más perjudicado con estos problemas

El capitán de Barnechea, el volante Cristián Muñoz, habló este jueves tras la reunión con el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y volvió a lamentar la decisión de la ANFP de impedirles jugar en la Primera B, apuntando que los futbolistas siempre son los perjudicados con estas medidas.

"Sabemos que siempre el futbolista es el más perjudicado, como ahora. Hay una cuota excesiva y no somos el primer equipo que tuvo este problema. Es difícil, porque hay contratos firmados, una planilla hecha para Primera B y tenemos que disputar el torneo de Segunda, pero no sabemos si (la dirigencia) pagarán la garantía o no", comentó Muñoz.

"Además, hay que ver como queda el torneo de Primera B, porque quedará sin descenso. Las bases apuntan de que deben haber 16 equipos", complementó.

Ahondando en la situación de la Primera B, Muñoz expresó que "deportivamente pasará lo mismo. Los más perjudicados son los jugadores. Un torneo que no tiene descenso en un año y medio significa que no tiene competencia. Es difícil, no sabemos nada porque no tenemos idea sobre lo que pasará con el club".

En esta jornada, el presidente de Barnechea, Armando Cordero, debe decidir si pagará o no la garantía para ingresar al Torneo de Segunda División, tras la reunión con Gamadiel García, presidente del Sifup.