Barros Schelotto le cerró la puerta a Gonzalo Jara en Boca Juniors

El entrenador de Boca Juniors Guillermo Barros Schelotto le cerró la puerta este lunes a la opción de contar con Gonzalo Jara en el cuadro "xeneize", debido a un tema de cupos de extranjeros en el fútbol argentino.

En conversación con Radio La Red de Argentina, el DT de Boca afue tajante: "No puede por el cupo. En su momento lo llamamos y no se pudo no recuerdo por qué motivos, seguramente económicos".

"Es un jugador de Selección, pero ahora, por el cupo, es imposible", añadió Barros Schelotto.

En el fútbol argentino, los clubes pueden contar con cuatro jugadores extranjeros, pero la AFA está por aumentar la cantidad de foráneos a cinco por plantel, pero ese cupo ya está destinado en el uruguayo Nahitán Nández.

Sobre Nández, que está a un paso de recalar en Boca desde Peñarol, Barros Schelotto comentó que "tenemos la posibilidad de contratar a un extranjero más si se amplía el cupo y estamos a la espera de Nández".

De esta manera, Jara deberá seguir en Universidad de Chile, donde tendrá una reunión este miércoles con la dirigencia de Azul Azul para dirimir su presente y futuro en el club.