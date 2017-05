Pareja denunció a volante de Boca Juniors por violencia de género

Ricardo Centurión, una de las figuras de Boca Juniors, volvió a hacer noticia, aunque lejos de las canchas. El volante fue denunciado por Melisa Tozzi, su ex pareja, por violencia de género en la Comisaría de la Mujer de Quilmes.

"En estado de ebriedad no entiende que ya no quiero estar más con él. Se pone agresivo", relató la joven, quien dijo que en un comienzo el futbolista no era así. Fueron dos episodios en los que Centurión la "golpeó y trató mal".

Tozzi acusó que las agresiones de Centurión le produjeron lesiones en tres dientes y que también fue ahorcada. La respuesta de su Centurión no se hizo esperar, bajándole el perfil al hecho.

El abogado del futbolista, Mariano Cúneo Libarona, habló sobre lo sucedido: “Por las referencias que tengo de las charlas que tuve anoche, es un hecho muy menor. Una discusión que no pasó a mayores, como hay en todas las parejas. No hay ningún tipo de agresión, golpes ni nada por el estilo".