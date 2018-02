Campeonato Nacional: Colo Colo comienza ante Deportes Antofagasta la defensa del título

Colo Colo comenzará este sábado, a partir de las 12:00 horas (15:00 GMT), su defensa como campeón del fútbol chileno, cuando enfrente a Deportes Antofagasta en la primera fecha del Campeonato Nacional 2018.

Los albos, visitantes en el Estadio "Calvo y Bascuñán", llegan luego de una convulsa pretemporada, marcada por dificultad que tuvo el presidente del club, Aníbal Mosa en la búsqueda y contratación de refuerzos para un año donde también competirán a nivel internacional.

Pese a ello, en el plano deportivo los ánimos están en mejores condiciones, pues el Cacique comenzó con el pie derecho la temporada, ganando la Supercopa a Santiago Wanderers.

Para mantener el buen momento dentro del terreno de juego, Pablo Guede enviará el mejor equipo posible, aunque sin los refuerzos contratados, pues César Pinares no ha recibido el pase de su ex club, Carlos Carmona no ha realizado trabajo de pretemporada. Sólo Juan Insaurralde y Brayan Cortés son opciones para el DT trasandino.

Como baja, la única confirmada es la de Gabriel Suazo, expulsado en el citado triunfo en la Supercopa. Jorge Valdivia, en tanto, está en duda.

Así, Guede formará con Agustín Orión; Matías Zaldivia, Julio Barroso, Felipe Campos; Oscar Opazo, Benjamín Berríos, Claudio Baeza, Brayan Véjar; Jaime Valdés; Nicolás Orellana y Esteban Paredes.

Los "pumas", por su parte, añadirá un condimento especial al compromiso, pues la probable formación cuenta con varios ex jugadores de Colo Colo, destacando Felipe Flores, reciente fichaje de los nortinos.

Según medios locales, la oncena que utilizará Gerardo Ameli será con Paulo Garcés; Cristian Rojas, Tomás Astaburuaga, Paulo Magalhaes, Augusto Barrios; Michael Lepe, Gabriel Sandoval, Renato González, Eduard Bello; Flavio Ciampichetti y Felipe Flores.

El duelo será arbitrado por Francisco Gilabert