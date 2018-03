Guillermo Hoyos: Me quedo con que se ganó un partido extremadamente difícil

Universidad de Chile derrotó por 1-0 a Everton este sábado y se alzó al primer lugar del Campeonato Nacional. El encuentro se jugó de forma vibrante incluso cuando los viñamarinos perdieron dos hombres por expulsiones, lo que se explica en la tremenda intensidad del equipo "ruletero", según afirmó el entrenador azul Guillermo Hoyos.

"Fue un partido muy difícil, muy intenso ante un equipo muy sólido, con un técnico al que siempre he destacado (Pablo Sánchez). Se compitió hasta el último momento. Eso enriquece la liga y dice que la liga no es fácil. Me quedo con que se ganó a un rival muy intenso en un partido extremadamente difícil", resaltó el DT.

Durante el partido, destacó un rendimiento poco habitual en Gustavo Lorenzetti que derivó en su reemplazo a los 58'. Hoyos restó imporancia a esto y agradeció la presencia mediocampista, quien pese a vivir un muy difícil momento familiar se presentó para defender los colores de la U.

"Quiero entrar en un detalle importante. Uno permanentemente le agradece al jugador por todo lo que nos da. Hoy, Gustavo Lorenzetti jugó el partido y su hija está en incubadora. Quiero darle el apoyo máximo a Gustavo y a su esposa. Un hombre como Gustavo, que le ha dado tanto a la U, hoy se puso la camiseta y vino a jugar. El jugador es un ser humano, puede ganar o perder, pero el sentimiento que tiene sobre el club y su gente es asombroso. Gracias por su presencia y su esfuerzo", subrayó el estratega.

En su análisis del partido, Hoyos destacó el esfuerzo que significó competir tras la actuación realizada en Brasil por la Copa Libertadores, donde se debutó con éxito ante Vasco da Gama.

"Destacar de nuestro equipo ese sobreesfuerzo después del partido en Brasil. Corren y trabajan con un esfuerzo enorme. A nivel de juego, hay un primer tiempo de una dinámica importante, con algunas situaciones que pudieron complicarnos. Tratamos de contenerlos a través del mismo juego, de la posesión. Hoy se llegó a casi 500 pases. Después hay dos expulsiones. Pero antes de eso hubo una o dos situaciones", dijo.

En esa línea también alabó a David Pizarro, quien salió desde la banca a los 58' para ayudar a dar claridad a sus compañeros.

"Pizarro es jerarquía. Si en la Roma o en el City giraba el juego a su alrededor. Son jugadores que hay que disfrutarlos. No sé si son repetibles. Al final, no me preocupa sino que lo agradezco, por la calidad que esparrama. Donde participó, te llena", recalcó.

Si bien Hoyos tiene claro que en la U quedan cosas por pulir, se queda con las cosas positivas: "No sé quien sacrifica su vida personal por un club, por un trabajo, hay que tener valores y eso hace al fútbol (por Lorenzetti). Nunca vas a escuchar de mi boca que estoy disconforme de algo. Nos vamos inmensamente contentos, primeramente por los valores, segundo porque hace 12 años no se ganaba aquí, este es un campo difícil y fue ante un gran equipo", remató